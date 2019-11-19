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В РФ появился онлайн-сервис для жалоб бизнеса на давление со стороны силовиков

19:20 19.11.2019 Источник: РБК

Платформа «ЗаБизнес.рф» для оперативной обработки жалоб на незаконные, по мнению бизнеса, действия правоохранительных органов начала работу в пилотном режиме. Презентация сервиса прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей, передал корреспондент РБК. Сервис принимает жалобы бизнеса в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ.

Создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогли бы не только заявить о давлении на их бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу, поручил президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.

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