Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока». Пуско-наладочные работы перед вводом топливной магистрали в эксплуатацию находятся на завершающем этапе.

«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы, до приёмного терминала у населённого пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации», — говорится в сообщении «Газпрома».



«Турецкий поток» запустят до конца года. По одной нитке топливо будут поставлять Турции, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Говорит Москва

