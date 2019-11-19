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Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом

20:00 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока». Пуско-наладочные работы перед вводом топливной магистрали в эксплуатацию находятся на завершающем этапе.

«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы, до приёмного терминала у населённого пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации», — говорится в сообщении «Газпрома».

«Турецкий поток» запустят до конца года. По одной нитке топливо будут поставлять Турции, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.  Говорит Москва

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