Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом
20:00 19.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
«Газпром» объявил о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока». Пуско-наладочные работы перед вводом топливной магистрали в эксплуатацию находятся на завершающем этапе.
«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы, до приёмного терминала у населённого пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации», — говорится в сообщении «Газпрома».
«Турецкий поток» запустят до конца года. По одной нитке топливо будут поставлять Турции, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Говорит Москва
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