Володин назвал ошибкой приоритет в развитии Грузии и Прибалтики в советское время
21:20 19.11.2019 Источник: Интерфакс
Спикер Госдумы Вячеслав Володин упрекнул коммунистов за то, что в советское время приоритет в развитии отдавался Грузии и Прибалтийским республикам вместо РСФСР.
При рассмотрении законопроекта о виноградарстве и виноделии депутат-коммунист Николай Харитонов напомнил, что в советское время у страны были целые винодельческие регионы такие как Грузия и Молдавия.
"Вот вы сказали Грузия была в советское время... Вот надо было развивать Российскую Федерацию, а не Грузию. Вкладывали в Грузию, а сейчас видите, они обижаются, что мало в них вкладывали... Отдавали последнее и им, и Прибалтике, и другим странам, последнее отдавали, они жили-то лучше, а все ресурсы были у нас, а себя не развивали", - отреагировал Володин на его слова.
"И у нас секретари оттуда были и министры иностранных дел оттуда были. А сейчас нас еще и обвиняют", - добавил Володин.
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