Кремль не будет менять пропорции избрания депутатов Госдумы - источник

10:05 Источник: РБК

Администрация президента не намерена менять систему выборов в Госдуму в пользу увеличения числа одномандатников, рассказал РБК источник в «Единой России». Эту информацию РБК подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Решено, что соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников останется прежним, подчеркнули оба собеседника РБК.



На выборах в Госдуму депутаты избираются в пропорции 50/50, в соответствии с которой 225 человек проходят в парламент по партийным спискам и столько же — по одномандатным округам.



В июле Bloomberg сообщил, что в Кремле обсуждается сценарий парламентской реформы, в соответствии с которой доля одномандатников может быть увеличена до 75%, а списочников — уменьшено до 25%.