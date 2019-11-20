Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Следователи возбудили дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье. Речь идёт о части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.

Отец обвиняемого утверждает, что его сына сделали потерпевшим по этому делу. Между тем источник Telegram-канала Baza отмечает, что во время проверки комиссии из Москвы военные следователи узнали о некоем случае, произошедшем в части 15 сентября. По этому делу проходит военнослужащий по фамилии Мухатов. Официального подтверждения этой информации не поступало.



Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в войсковой части в Забайкальском крае 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены. Шамсутдинов задержан, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Говорит Москва

