Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России
17:32 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В школах Якутии учеников обяжут ежедневно исполнять гимн России. Такое распоряжение дал глава республики Айсен Николаев. Документ опубликован на сайте администрации.
Исполнение гимна вводится в рамках патриотического проекта «Мы — будущее России». Николаев считает, что это поможет школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять его нравственными ценностями и смыслами». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 18:00 20.11.2019
- США и Израиль использовали в своих интересах отдельные группы протестующих в Иране - Рухани
- 17:12 20.11.2019
- Командующий ВМС Украины заявил, что с возвращенных кораблей "поснимали унитазы"
- 17:00 20.11.2019
- Возбуждено дело о неуставных отношениях в войсковой части в Забайкалье
- 16:51 20.11.2019
- Мэр Собянин: В ближайшие годы в Москве построят 32 новые поликлиники
- 16:32 20.11.2019
- У ряда стран ЕС через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Союза - Путин
- 16:12 20.11.2019
- Студенты МГУ пикетируют Госдуму с требованиями независимости университета
- 16:00 20.11.2019
- Во Франции могут на законодательном уровне закрепить обязательный контроль родителей за детьми в интернете
- 15:32 20.11.2019
- Путин назвал миф о российской угрозе выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде
- 15:12 20.11.2019
- В Эстонии открестились от планов найти альтернативу НАТО
- 15:00 20.11.2019
- Путин считает результаты импортозамещения серьезными, хотя "определенная тревога была"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать