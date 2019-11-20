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Якутские школьники будут ежедневно исполнять гимн России

17:32 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В школах Якутии учеников обяжут ежедневно исполнять гимн России. Такое распоряжение дал глава республики Айсен Николаев. Документ опубликован на сайте администрации.

Исполнение гимна вводится в рамках патриотического проекта «Мы — будущее России». Николаев считает, что это поможет школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять его нравственными ценностями и смыслами».  Говорит Москва

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