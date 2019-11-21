В дом патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли грабители
10:00 21.11.2019 Источник: Газета.Ru
Неизвестные в масках забрались в дом константинопольского патриарха Варфоломея, когда его не было, сообщает «Анатоли».
Уточняется, что три человека незаконно проникли в частный дом священнослужителя 16 ноября. Неизвестных засняли камеры видеонаблюдения и увидела экономка.
Предполагается, что злоумышленники что-то искали в доме патриарха Варфоломея. После непродолжительных обысков они ушли.
По некоторым данным, после проникновения неизвестных у патриарха ничего не пропало.
В настоящее время этим делом занимается полиция. Газета.Ru
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