0
0
0
НОВОСТИ

У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина

14:32 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

На вопрос, можно ли рассчитывать на участие в суде самого главы государства или его представителей, Песков ответил: "Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть". "Сейчас говорить не о чем", - считает пресс- секретарь президента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:27 21.11.2019
Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы
0
27
14:12 21.11.2019
ФСИН сообщила об ухудшении качественного состава осужденных в колониях
0
58
14:00 21.11.2019
Песков уверен, что инцидент с сербским военным не повлияет на отношения Москвы и Белграда
0
87
13:32 21.11.2019
Долги потребителей услуг ЖКХ превышают 175 млрд рублей, проблему надо решать - Медведев
0
136
13:20 21.11.2019
Человек на видео с вербовкой может не иметь отношения к сербским спецслужбам
0
134
13:05 21.11.2019
Финансирование российского аналога "Википедии" составит порядка 2 млрд рублей
0
167
13:00 21.11.2019
ФБК подал иск к Владимиру Путину
0
189
12:52 21.11.2019
Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году
0
174
12:32 21.11.2019
Космонавт Елена Серова прокомментировала слова Сергея Рязанского о том, почему российские женщины не часто летают в космос
0
204
12:20 21.11.2019
В МВД РФ предложили изымать имущество наркоторговцев
0
193

Возврат к списку