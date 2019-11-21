У Кремля нет позиции по иску Навального в отношении Путина
14:32 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спокойно отреагировал на подачу иска в отношении президента РФ Владимира Путина оппозиционером Алексеем Навальным.
"Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет", - заявил журналистам в четверг представитель Кремля.
На вопрос, можно ли рассчитывать на участие в суде самого главы государства или его представителей, Песков ответил: "Если этот иск будет каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, там уже юристы будут смотреть". "Сейчас говорить не о чем", - считает пресс- секретарь президента.
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