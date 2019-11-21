Оборудование и оружие, изъятое с украинских кораблей, являются вещдоками в деле моряков
17:32 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи ФСБ России еще зимой демонтировали и изъяли с украинских кораблей, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Об этом сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представлявший интересы украинских военных моряков.
"Что касается оборудования [кораблей], то оно демонтировалось еще зимой: радионавигационное оборудование, артиллерийские боеприпасы, личное стрелковое оружие моряков, некоторые их личные вещи, документы, компьютеры, телефоны были изъяты с кораблей. Многие из этих предметов остаются в качестве вещественных доказательств в уголовном деле", - рассказал защитник.
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