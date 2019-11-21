Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
18:00 21.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в четверг приняла закон, который конкретизирует правила работы в РФ зарубежных СМИ - иностранных агентов и в том числе позволяет наделять таким статусом физических лиц: в поддержку инициативы выступили 311 депутатов из 315 принимавших участие в голосовании, против не было никого, четверо воздержались. Инициатива была предложена в конце 2017 года в качестве зеркального ответа на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.
По действующему закону, СМИ, объявленное иноагентом, обязано выполнять все ограничения и обязанности, установленные для НКО - иностранных агентов, им грозит аналогичная ответственность за нарушение законодательства. Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Одновременно вводится возможность признавать просто иноагентами (а не СМИ-иноагентами) физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют и (или) участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. К иноагентам могут быть применены положения закона об НКО-иноагентах "в порядке, установленном Минюстом России", гласит законопроект.
Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, а также физических и юридических лиц - иностранных агентов будет Минюст.
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