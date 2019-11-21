РФ может отказать в визах британским журналистам исходя из принципа взаимности
18:40 21.11.2019 Источник: Интерфакс
В истории с невыдачей виз британскими властями двум российским журналистам никто принцип взаимности не отменял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получали вопросы, в том числе и относительно ответных действий. Вы прекрасно понимаете, что этот принцип никто не отменял. И не надо будет потом подавать дело так, что Россия не выдала британским журналистам визы или отозвала визы, или, так сказать, чинит какие-то препятствия. Никаких препятствий британским журналистам никто не чинил и не собирался это делать, но принцип взаимности никто, еще раз повторю, не отменял", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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