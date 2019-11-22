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В Курске остались без тепла 16 тысяч человек

09:32 22.11.2019 Источник: Эхо Москвы

16 тысяч человек в Курске остались без тепла. В результате аварии отопление и горячее водоснабжение отключено в 72-х многоквартирных жилых домах, двух школах, двух детских садах и в трех поликлиниках. 

Сегодня по прогнозам синоптиков в Курской области ожидается понижение температуры до минус семи.  Эхо Москвы

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