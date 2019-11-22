Сотрудник ФБР подделал документ из "российского дела" - источник

11:00 Источник: Газета.Ru

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на несколько источников.

Как стало известно, информацию об этом включат в доклад генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровица по обвинениям в нарушениях Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) за штабом Трампа во время той кампании.



Отмечается, что он уже направил улики по, возможно, измененному документу федеральному прокурору Джону Дарему, который изучает законность расследования дела о якобы российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Газета.Ru

