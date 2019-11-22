В США рассчитывают, что гиперзвуковое оружие будет в боевой готовности в 2022 году
11:05 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы (ВВС) США рассчитывают, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом заявил в четверг на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч.
У него поинтересовались, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, которая была обнародована в апреле. "Мы уже предпринимаем усилия в сфере [создания] гиперзвуковых [вооружений]. У меня уже идут две программы. Мы их уже реализуем: HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатуры произносятся как hacksaw ("ножовка") и arrow ("стрела") - прим. ТАСС). <...> Мы уже работаем с DARPA, мы уже ведем исследования", - ответил военачальник. DARPA - это Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.
"Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 22-м (то есть в 2022 году - прим. ТАСС)", - подчеркнул Банч.
Созданием систем HCSW и ARRW занимается гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне 2019 года. По свидетельству ВВС, эти испытания прошли успешно.
Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются DARPA и ВМС США.
НОВОСТИ
- 11:32 22.11.2019
- Турция намерена использовать российские С-400 - министр обороны
- 11:27 22.11.2019
- Часть поправок КПРФ к проекту бюджета Москвы учтут во втором чтении
- 11:20 22.11.2019
- Оперативный штаб по улучшению работы МЦД создан в РЖД
- 11:00 22.11.2019
- Сотрудник ФБР подделал документ из "российского дела" - источник
- 10:32 22.11.2019
- Во Внуково аварийно приземлился Boeing 737
- 10:20 22.11.2019
- В Ленинградской области мужчина открыл огонь из автомата с балкона
- 10:05 22.11.2019
- Сухопутные войска РФ завершили перевооружение на ракетный комплекс "Искандер"
- 10:00 22.11.2019
- Андрей Белоусов перечислил рецепты ускорения экономического роста
- 09:32 22.11.2019
- В Курске остались без тепла 16 тысяч человек
- 09:20 22.11.2019
- США помогают Белоруссии подготовить роту миротворцев - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать