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В США рассчитывают, что гиперзвуковое оружие будет в боевой готовности в 2022 году

11:05 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассчитывают, что оба вида разрабатываемых ими гиперзвуковых вооружений будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом заявил в четверг на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США, генерал Арнольд Банч.

У него поинтересовались, почему гиперзвуковые вооружения не были включены в стратегию научно-технологического развития ВВС до 2030 года, которая была обнародована в апреле. "Мы уже предпринимаем усилия в сфере [создания] гиперзвуковых [вооружений]. У меня уже идут две программы. Мы их уже реализуем: HCSW и ARRW (Hypersonic Conventional Strike Weapon и Air-Launched Rapid Response Weapon, аббревиатуры произносятся как hacksaw ("ножовка") и arrow ("стрела") - прим. ТАСС). <...> Мы уже работаем с DARPA, мы уже ведем исследования", - ответил военачальник. DARPA - это Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США.

"Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 22-м (то есть в 2022 году - прим. ТАСС)", - подчеркнул Банч.

Созданием систем HCSW и ARRW занимается гигант американского военно-промышленного комплекса Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне 2019 года. По свидетельству ВВС, эти испытания прошли успешно.

Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются DARPA и ВМС США.

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