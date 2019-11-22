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НОВОСТИ

Оперативный штаб по улучшению работы МЦД создан в РЖД

11:20 22.11.2019

Запуск Московских центральных диаметров позволил выявить ряд слабых мест в системе, которые постараются ликвидировать в ближайшее время. Пассажиры жаловались на неработающие валидаторы и турникеты, слишком короткие составы, а также сбои в расписании движения поездов. Для того, чтобы улучшить работу МЦД, был создан специальный штаб в компании "Российские железные дороги".

Штаб собирает обращения пассажиров, как отмечают в Департаменте транспорта Москвы, комментарии московских пользователей уже передали на рассмотрение РЖД и ЦППК (оператор перевозок - "Центральная пригородная пассажирская компания").

Представитель Департамента транспорта сообщил, что уже решено разместить больше схем МЦД-1 и МЦД-2 в вагонах и на станциях метро, а также тщательно следить за работой валидаторов в наземном транспорте Москвы и турникетов в метрополитене.

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