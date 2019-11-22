Часть поправок КПРФ к проекту бюджета Москвы учтут во втором чтении

11:27

Городские власти планируют учесть ряд несколько поправок, внесенных фракцией КПРФ в проект бюджета Москвы ко второму чтению документа. В частности, планируется ввести категорию «дети войны» и причислить к ней граждан, живущих в Москве и родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.



Департамент финансов Москвы также готов поддержать предложение КПРФ о выделении 1 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию зданий московских театров, являющихся объектами культурного наследия.Также еще 1 млрд, по предложению КПРФ, выделят департаменту предпринимательства и инновационного развития «на развитие научной деятельности».



Кроме того, предприятию ФГУП «РАДОН» (специализирующемуся на обращении с радиоактивными отходами) предложено выделить 165 млн руб. на исследование отдельных территорий города на соответствие нормам радиационной безопасности.