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НОВОСТИ

Часть поправок КПРФ к проекту бюджета Москвы учтут во втором чтении

11:27 22.11.2019

Городские власти планируют учесть ряд несколько поправок, внесенных фракцией КПРФ в проект бюджета Москвы ко второму чтению документа. В частности, планируется ввести категорию «дети войны» и причислить к ней граждан, живущих в Москве и родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Департамент финансов Москвы также готов поддержать предложение КПРФ о выделении 1 млрд руб. на реконструкцию и модернизацию зданий московских театров, являющихся объектами культурного наследия.Также еще 1 млрд, по предложению КПРФ, выделят департаменту предпринимательства и инновационного развития «на развитие научной деятельности». 

Кроме того, предприятию ФГУП «РАДОН» (специализирующемуся на обращении с радиоактивными отходами) предложено выделить 165 млн руб. на исследование отдельных территорий города на соответствие нормам радиационной безопасности.

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