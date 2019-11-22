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Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию 19 декабря - Кремль

12:20 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, объявив аккредитацию СМИ на мероприятие.

"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента Российской Федерации начинает аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс- конференции президента России Владимира Путина. Пресс- конференция состоится 19 декабря 2019 г.", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года. Этот формат, когда глава государства в течение нескольких часов в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов, традиционно привлекает повышенное внимание общественности и СМИ.

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