США должны делиться с миром новейшими технологиями, а не утаивать их - Си Цзиньпин
14:12 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны сотрудничать с внешним миром в сфере интеллектуальной собственности и делиться с другими странами новейшими разработками. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.
"Инновации - жизненно важный вопрос в современном мире, и их плоды должны быть доступны в глобальных масштабах. Нельзя прятать их, словно сокровище в пещере, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - У КНР и США в последнее время существуют разногласия, касающиеся сотрудничества в инновационной сфере. Самое главное - достигнуть взаимопонимания путем диалога".
По словам Си Цзиньпина, Вашингтону следует стремиться к укреплению взаимодействия с Пекином в соответствующем направлении, избегать подозрений и враждебного настроя.
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