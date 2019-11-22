США должны делиться с миром новейшими технологиями, а не утаивать их - Си Цзиньпин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны сотрудничать с внешним миром в сфере интеллектуальной собственности и делиться с другими странами новейшими разработками. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин.

"Инновации - жизненно важный вопрос в современном мире, и их плоды должны быть доступны в глобальных масштабах. Нельзя прятать их, словно сокровище в пещере, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - У КНР и США в последнее время существуют разногласия, касающиеся сотрудничества в инновационной сфере. Самое главное - достигнуть взаимопонимания путем диалога".

По словам Си Цзиньпина, Вашингтону следует стремиться к укреплению взаимодействия с Пекином в соответствующем направлении, избегать подозрений и враждебного настроя.