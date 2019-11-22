0
0
0
НОВОСТИ

Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин

16:12 22.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить.

"Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, Военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории [Сирии] боевиков в нашу страну", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 22.11.2019
Первые поликлиники для капремонта выбраны с учетом мнения жителей Москвы
0
91
15:32 22.11.2019
В ситуации с помощью пострадавшим в Иркутской области не все гладко - Песков
0
108
15:12 22.11.2019
Человек с ножом задержан в здании факультета журналистики МГУ
0
131
15:00 22.11.2019
В сети фигурируют слухи о ядерном взрыве в Южно-Китайском море - СМИ
0
150
14:32 22.11.2019
Эксперт отметил значение МЦД для транспортной системы Москвы
0
179
14:12 22.11.2019
США должны делиться с миром новейшими технологиями, а не утаивать их - Си Цзиньпин
0
195
14:00 22.11.2019
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
0
245
13:32 22.11.2019
Четыре министерства дали отрицательный отзыв на инициативу о повышении возраста продажи алкоголя
0
215
13:20 22.11.2019
Расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным - Песков
0
274
13:05 22.11.2019
Инициатива Минздрава о новых медобследованиях для водителей была не продумана - Песков
0
223

Возврат к списку