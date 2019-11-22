Военные РФ не допустили исхода боевиков из Сирии в Россию - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что массовый исход боевиков из Сирии в Россию удалось предотвратить.

"Личный состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, Военной полиции, других ведомств и служб в полном объеме справился с поставленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не допустил массового исхода с этой территории [Сирии] боевиков в нашу страну", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ.

