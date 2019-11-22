Трамп считает свою беседу с Зеленским уместной, а использование ее для импичмента глупостью

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беседа президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую демократы в Палате представителей использовали в качестве повода для процедуры импичмента, была "уместной и благожелательной", а демократы в результате выставили себя в глупом виде. Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме "Фокс энд френдз" (Fox & Friends).

"Эта беседа шла гладко, она была вполне уместной, она была благожелательной", - отметил Трамп.

Затронув вопрос о слушаниях по вопросу об импичменте в Палате представителей Конгресса США, Трамп подчеркнул, что "они [демократы] выглядели глупо последние несколько дней, вызывая всех этих свидетелей - лучших, которых им удалось найти".



