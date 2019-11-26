Обследование легких в столичных МФЦ прошли около 2000 человек

14:14

Около 2000 горожан бесплатно обследовали состояние легких в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) «Мои документы» с 20 по 23 ноября. Подобная диагностика была организована в 10 МФЦ. Всего столичные врачи, используя спирометрию, пульсоксиметрию и смокелайзеры, обследовали 1789 человек, среди которых были 1093 женщины и 696 мужчин.

У 81 обследованных были выявлены подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких, у 173 горожан возможны другие проблемы, такие как хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Горожане, у которых обнаружились подозрения на заболевания, получили первичную консультации медиков и были направлены на более глубокие обследования в поликлиники.

Отметим, что во флагманских МФЦ Москвы постоянно работают кабинеты «Мое здоровье», где можно проверить состояние сердца, сосудов и легких, измерить индекс массы тела, получить консультацию по питанию, а также сделать прививку от гриппа.

