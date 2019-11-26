0
0
50
НОВОСТИ

Обследование легких в столичных МФЦ прошли около 2000 человек

14:14 26.11.2019

Около 2000 горожан бесплатно обследовали состояние легких в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) «Мои документы» с 20 по 23 ноября. Подобная диагностика была организована в  10 МФЦ. Всего столичные врачи, используя спирометрию, пульсоксиметрию и смокелайзеры, обследовали 1789 человек, среди которых были 1093 женщины и 696 мужчин.
У 81 обследованных были выявлены подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких, у 173 горожан возможны другие проблемы, такие как хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Горожане, у которых обнаружились подозрения на заболевания, получили первичную консультации медиков и были направлены на более глубокие обследования в поликлиники.
Отметим, что во флагманских МФЦ Москвы постоянно работают кабинеты «Мое здоровье», где можно проверить состояние сердца, сосудов и легких, измерить индекс массы тела, получить консультацию по питанию, а также сделать прививку от гриппа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 26.11.2019
Турция никому не обещала, что не станет использовать С-400 - Чавушоглу
0
40
14:27 26.11.2019
МКБ запускает акцию «Сочиняйте мечты» - кредит за 5 минут
0
43
14:12 26.11.2019
Выплаты в 50 руб. по уходу за ребенком отменяются с 1 января 2020 г. - указ президента
0
78
14:00 26.11.2019
При трудоустройстве мужчин о планах завести детей спрашивает треть работодателей - исследование
0
97
13:32 26.11.2019
Чемпион ОИ по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры
0
141
13:20 26.11.2019
Россия передала Монголии два истребителя МиГ-29
0
156
13:05 26.11.2019
РУСАДА не видит правовых оснований оспаривать решение WADA о санкциях к российскому спорту
0
171
13:00 26.11.2019
Два вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 французских военных - президент Франции
0
175
12:32 26.11.2019
Более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы уехать из страны - опрос
0
212
12:20 26.11.2019
Россия признала в ЕСПЧ ответственность по 142 жалобам на нечеловеческие условия в тюрьмах - "Мемориал"
0
203

Возврат к списку