Обследование легких в столичных МФЦ прошли около 2000 человек
14:14 26.11.2019
У 81 обследованных были выявлены подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких, у 173 горожан возможны другие проблемы, такие как хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Горожане, у которых обнаружились подозрения на заболевания, получили первичную консультации медиков и были направлены на более глубокие обследования в поликлиники.
Отметим, что во флагманских МФЦ Москвы постоянно работают кабинеты «Мое здоровье», где можно проверить состояние сердца, сосудов и легких, измерить индекс массы тела, получить консультацию по питанию, а также сделать прививку от гриппа.
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