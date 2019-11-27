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Россельхознадзор выявил переносчика холеры в бананах

16:00 27.11.2019 Источник: RNS

Россельхознадзор выявил в партии бананов из Эквадора переносчика холеры – многоядную муху-горбатку, риск заноса в Россию и распространения вредителя на территории страны оценивается как высокий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве допустили возможность введения временных ограничений на поставку в Россию продукции высокого фитосанитарного риска.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявила в партии бананов, ввезенных из Эквадора, карантинный для стран-членов ЕАЭС объект – многоядную муху-горбатку ..., являющуюся переносчиком опасного заболевания – холеры ...Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на территории страны оценивается как высокий», – говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что «многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в том числе муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр, вяленую рыбу.  RNS

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