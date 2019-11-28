"Газпром" закрутит вентиль 1 января - "Нафтогаз"

09:00 Источник: Коммерсант.ru

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, фактически будет перекрыт вентиль.

«Так что речь идет не о том, что мы будем делать с этим газом, а о том, что "Газпром" очень четко сказал, что фактически перекроет вентиль»,— заявил господин Витренко. Коммерсантъ