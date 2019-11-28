CМИ узнали, какое вино будет делать хозяйство РПЦ
14:32 28.11.2019
Принадлежащее РПЦ винодельческое хозяйство «Мезыбь» в селе Дивноморском под Геленджиком собирается производить Cabernet Sauvignon и другие классические сухие вина из популярных сортов винограда и продавать их под брендом Mezyb, выяснили «Открытые медиа».
В Минсельхозе Краснодарского края «Открытые медиа» узнали, что хозяйство РПЦ зарегистрировало около 70 000 кустов виноградника распространённых классических сортов. В их числе красные сорта «каберне-совиньон» (20 380 кустов), «каберне фран» (26 121 куст) и «мерло» (6300 кустов), а также белые — «шардоне» (11 222 кустов) и Viognier (5978 кустов).
Краснодарская студия дизайна и рекламы ООО «АртСделка» уже опубликовала дизайн этикеток, бутылок и концепцию вина Mezyb, разработанные по заказу «Мезыби». Никаких отсылок к церковной атрибутике в них нет. На этикетках изображено дерево и указано название вина — Cabernet Sauvignon 2015 года, выдержанное в дубовых бочках.
Из концепции можно сделать вывод, что хозяйство РПЦ собирается выпускать вина высшей категории — с защищённым наименованием места происхождения (ЗНМП, следующие категории — с защищенным географическим указанием, например, «Крым», и самые простые, обычные столовые, игристые, ликёрные вина и коньяки).
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