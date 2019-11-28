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Шахматная олимпиада и турнир претендентов в России подпадают под исключение WADA - FIDE

20:40 28.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная шахматная федерация (FIDE) считает, что Всемирная шахматная олимпиада и турнир претендентов 2020 года в России подпадают под исключение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и на турнир не будут распространяться возможные санкции. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

"FIDE официально подтверждает, что контракты на проведение турнира претендентов и Всемирной шахматной олимпиады 2020 года уже подписаны. Учитывая, что в каждом случае было получено только одно заявление на организацию мероприятия, мы считаем, что оба турнира подпадают под исключение, сформулированное WADA", - говорится в сообщении.

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