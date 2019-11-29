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Под Брянском взорвался оставшийся с войны артиллерийский снаряд, погиб человек

13:00 29.11.2019 Источник: Интерфакс

Под брянским Почепом взорвался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны: один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" заместитель руководителя Брянского отделения поискового движения "Россия" Юрий Кузнецов, несчастный случай произошел накануне в ходе поисковых работ.

Погибшему было 32 года. "Пострадавший - ему 47 лет - находится в реанимации",- сказал Кузнецов.

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