Под Брянском взорвался оставшийся с войны артиллерийский снаряд, погиб человек
13:00 29.11.2019 Источник: Интерфакс
Под брянским Почепом взорвался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны: один человек погиб, еще один пострадал.
Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" заместитель руководителя Брянского отделения поискового движения "Россия" Юрий Кузнецов, несчастный случай произошел накануне в ходе поисковых работ.
Погибшему было 32 года. "Пострадавший - ему 47 лет - находится в реанимации",- сказал Кузнецов.
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