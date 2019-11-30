Петербуржцы ждут начала Евро-2020 и город готов к проведению матчей - власти

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкт-Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу, все организационные моменты уже решены. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора города по итогам встречи вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Александером Чеферином в Бухаресте.

"Владимир Кириллов рассказал главе УЕФА о готовности Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020. Он отметил, что все организационные вопросы решены и петербуржцы с нетерпением ждут начала футбольного праздника", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Согласованы две фан-зоны. Главная будет располагаться на Конюшенной площади в центре Петербурга, вторая - на Дворцовой площади - будет задействована частично и на ограниченное время. Предполагается, что на Дворцовой площади с 3 по 12 июля можно будет смотреть трансляции матчей плей-офф.