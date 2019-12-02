0
0
55
НОВОСТИ

США хотят вместе с новым руководством ЕС противодействовать России, Китаю и Ирану

08:10 02.12.2019 Источник: Интерфакс

Госдепартамент США поздравил новых руководителей Евросоюза с вступлением в должности и заявил о готовности к сотрудничеству с ними, в том числе по противостоянию угрозам со стороны России, Китая и Ирана.

Это сотрудничество "включает в себя укрепление торговых связей, энергетической безопасности Европы и противостояние общим вызовам нашей безопасности и демократическим ценностям, в том числе угрозам, создаваемым Россией, Компартией Китая и Ираном", говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что Соединенные Штаты и Евросоюз "являются силой добра в мире", и Вашингтон рассчитывает на "дальнейшее укрепление дружбы и активизацию трансатлантического партнерства в целях обеспечения мирного и успешного будущего для наших граждан".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 02.12.2019
Денежные переводы между Россией и Таджикистаном могут приостановиться с 3 декабря
0
34
07:27 02.12.2019
Большинство жителей России считают политические протестные акции маловероятными - опрос
0
148
07:22 02.12.2019
Погода в Москве 2 декабря: Синоптики прогнозируют небольшой снег и легкий мороз
0
146
07:20 02.12.2019
Японка Михо Отани стала первым в истории страны командиром боевого эсминца
0
148
07:18 02.12.2019
В Забайкалье объявлен траур по погибшим в автокатастрофе
0
148
07:17 02.12.2019
Северная Корея строит площадки для пусков ракет с мобильных установок - японские СМИ
0
150
07:14 02.12.2019
Переговоры по торговой сделке между Китаем и США приостановлены из-за закона о Гонконге - СМИ
0
166
07:00 02.12.2019
Вокруг России будет создано сплошное радиолокационное поле
0
188
19:00 01.12.2019
Горбачев считает, что "холодная война" в настоящее время может превратиться в "горячую"
0
672
18:26 01.12.2019
Импортировать электроэнергию из Беларуси Украина отказалась
0
775

Возврат к списку