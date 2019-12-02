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В Новочеркасске ищут новых врачей в специализированную инфекционную больницу

09:32 02.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Руководство Новочеркасска ищет новых врачей в специализированную инфекционную больницу города. В администрации Ростовской области объявили, что готовы предоставить медикам жилье, рассматривается вопрос о единовременной выплате 1 млн. рублей. Ранее из лечебного заведения уволились все врачи, был приостановлен прием пациентов.

Часть из них будут пока что лечить в Аксае или Ростове-на-Дону.

В больнице Новочеркасска работали три врача. По штатному расписанию там должны были работать двое завотделением и пятеро медиков.  Эхо Москвы

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