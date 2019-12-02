Песков прокомментировал предложение Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма
17:12 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Какое-либо обсуждение с Киевом статуса Крыма невозможно. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма в формате переговоров Россия-Украина-США.
"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно, и об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, как отреагирует глава российского государства Владимир Путин, если Зеленский во время переговоров поднимет эту тему, пресс-секретарь сказал: "Безусловно, он даст развернутые и последовательные ответы на все соответствующие вопросы, которые могут возникнуть, как президент всегда и делает, открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе".
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