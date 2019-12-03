По мнению ФБР, все приложения из России несут "контрразведывательную угрозу "
12:32 03.12.2019 Источник: РБК
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст письма ФБР.
В документе говорится, что ведомство рассматривает любое российское мобильное приложение или другую подобную продукцию как «потенциальную контрразведывательную угрозу». Такой вывод ФБР сделало исходя из типа данных, собираемых приложением, условий его использования и связи с возможностями российского правительства, которое имеет доступ к подобной информации на территории страны, говорится в документе. РБК
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