Заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО оскорбительно для альянса - Трамп

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

"Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции [Тайип Эрдоган] заявил, что у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего - США, которые вкладываются в оборону Европы", - заявил он.