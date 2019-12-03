Милану Кундере вернули гражданство Чехии
15:00 03.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Милану Кундере спустя 40 лет вернули гражданство Чехии. Паспорт 90-летнему писателю вручил чешский посол во Франции Петр Друлак.
«Речь идёт об очень важном символическом жесте, о символическом возвращении величайшего чешского писателя в Чехию», — сказал Друлак в интервью Le Figaro.
Автор «Невыносимой лёгкости бытия» и «Книги смеха и забвения» был сторонником коммунистического режима, однако Кундеру исключили из партии за антикоммунистическую деятельность. После Пражской весны в 1968 году его книги попали под запрет до конца 80-х. Писатель эмигрировал во Францию. Говорит Москва
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