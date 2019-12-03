США взяли под контроль нефть в Сирии и будут делать с ней все, что захотят - Трамп

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ША взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса в Лондоне.

"ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, [в этом вопросе] мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим", - сказал Трамп.