Шесть военных самолетов и фрегат выделит Канада для участия в миссиях НАТО - Трюдо

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Канады приняло решение о дополнительном выделении шести военных самолетов и одного фрегата для участия в различных миссиях НАТО. Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Лондоне.

"Рад сообщить, что Канада намерена дополнительно направить шесть боевых самолетов и один фрегат для участия в миссиях НАТО", - сказал он. По словам Трюдо, это решение Оттавы демонстрирует "поддержку НАТО и стремление к [обеспечению] общей безопасности всех союзников Канады по альянсу". При этом премьер-министр не стал уточнять подробности применения этой канадской военной техники в миссиях НАТО.



