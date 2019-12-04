Шесть военных самолетов и фрегат выделит Канада для участия в миссиях НАТО - Трюдо
19:45 04.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Канады приняло решение о дополнительном выделении шести военных самолетов и одного фрегата для участия в различных миссиях НАТО. Об этом в среду заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Лондоне.
"Рад сообщить, что Канада намерена дополнительно направить шесть боевых самолетов и один фрегат для участия в миссиях НАТО", - сказал он. По словам Трюдо, это решение Оттавы демонстрирует "поддержку НАТО и стремление к [обеспечению] общей безопасности всех союзников Канады по альянсу". При этом премьер-министр не стал уточнять подробности применения этой канадской военной техники в миссиях НАТО.
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