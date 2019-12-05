Гражданам Украины запретят ездить в Россию по внутренним паспортам
16:12 05.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам. Кабинет министров страны намерен ввести такую меру с 1 марта 2020 года.
Об этом заявил директор департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев. По его словам, проект постановления правительства предусматривает приостановку действий соглашения с Россией от 1997 и 2011 года. Эти документы разрешали пересекать границу без заграничного паспорта.
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины». Говорит Москва
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