Гражданам Украины запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам. Кабинет министров страны намерен ввести такую меру с 1 марта 2020 года.

Об этом заявил директор департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев. По его словам, проект постановления правительства предусматривает приостановку действий соглашения с Россией от 1997 и 2011 года. Эти документы разрешали пересекать границу без заграничного паспорта.

Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины». Говорит Москва