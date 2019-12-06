Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку

11:00 Источник: Эхо Москвы

Суд решил не заключать Егора Жукова под стражу. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Жукова признали виновным в призывах к экстремизму. Дело возбудили из-за роликов, размещенных на Ютуб-канале Жукова, в которых он рассуждал о современной политической обстановке в России. Прокурор ранее запросил для него 4 года колонии общего режима. Эхо Москвы