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"Морской старт" перебазируют в Россию к весне

12:32 06.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Плавучий космодром «Морской старт» перебазируют в Россию к весне.Об этом РИА сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Он не уточнил, пойдет ли «плавучий космодром» через Тихий океан своим ходом или будет отбуксирован. 

Ранее владелец проекта, компания S7 сообщила, что все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса получены, в том числе от Госдепа США. 

Перевод стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальнем Востоке планируется в 2020 году. 

Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован с 2014 года.  Эхо Москвы

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