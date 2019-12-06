Бурджанадзе извинилась за антироссийский скандал, случившийся летом в Грузии
13:20 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую летом во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.
"Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства", - сказала она на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Косачев в свою очередь поблагодарил Бурджанадзе за эти слова.
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