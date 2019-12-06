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В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать

15:12 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не закрывает глаза на общественный резонанс вокруг судебных дел, связанных с московскими протестами, но не склонен преувеличивать его. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать приговор студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, осужденному на три года условно за призывы к экстремизму.

"Мы видели разные дискуссии на этот счет, разные личные точки зрения, которые высказывались главным образом в интернете, мы не сторонники на что-то закрывать глава, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что традиционно не может комментировать решение суда.

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