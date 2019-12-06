Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе

17:12 Источник: RNS

Инфляция в инваре в России в годовом выражении замедлится до 2,5-2,7% на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года, следует из подготовленной Минэкономразвития «Картины инфляции» за декабрь 2019 года.

«В январе 2020 года годовая инфляция замедлится до 2,5–2,7 % год к году на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС в начале 2019 года», - говорится в документе. RNS