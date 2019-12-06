Из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва из здания МГУ эвакуированы около 1500 человек
19:45 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 1500 человек эвакуированы в пятницу вечером из здания МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова в связи с поступившим анонимным сообщением с угрозой взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Из здания МГУ им. М. В. Ломоносова эвакуировали около 1500 человек из-за звонка неизвестного, который сообщил, что в здании находится взрывное устройство. В данный момент проводится проверка здания и прилегающей территории", - сказал он.
Ранее в пятницу МГУ, образовательный центр "Протон" и государственная специализированная академия искусств получили анонимные сообщения с угрозой взрыва. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи.
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