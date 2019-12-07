Около 85% пассажиров отметили улучшение качества поездок на МЦД
15:46 07.12.2019
Пассажиры отмечают, что качество поездок на поездах Московских центральных диаметров (МЦД) улучшилось. Согласно опросу пользователей МЦД, улучшения по сравнению с первой поездкой на диаметрах отметили 85%. "Опрос проводился при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и посредством SMS", отмечают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Участие в опросах принимали примерно 10000 человек.
Как отмечают опрошенные, качество перевозок улучшилось, в частности, из-за повышения составности поездов МЦД, что привело к появлению дополнительных мест в вагонах.
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