Около 85% пассажиров отметили улучшение качества поездок на МЦД

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Пассажиры отмечают, что качество поездок на поездах Московских центральных диаметров (МЦД) улучшилось. Согласно опросу пользователей МЦД, улучшения по сравнению с первой поездкой на диаметрах отметили 85%. "Опрос проводился при помощи интервью на станциях МЦД и пересадочных станциях метро, по телефону и посредством SMS", отмечают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Участие в опросах принимали примерно 10000 человек.

Как отмечают опрошенные, качество перевозок улучшилось, в частности, из-за повышения составности поездов МЦД, что привело к появлению дополнительных мест в вагонах.