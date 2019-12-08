В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес ночью серию авиаударов по ХАМАС - армия
10:15 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью серию авиаударов по позициям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракет боевиками. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье в "Твиттере" израильской армии.
"Самолеты и вертолеты ЦАХАЛ недавно нанесли удары по нескольким объектам террористов, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой", - говорится в сообщении. Кроме того, была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа.
Также пресс-служба израильской армии отметила, что системе ПВО "Железный купол" удалось перехватить все три ракеты, выпущенные боевиками по территории страны. Ранее сообщалось о двух сбитых ракетах.
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