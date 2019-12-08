0
0
0
НОВОСТИ

В ответ на ракетный обстрел Израиль нанес ночью серию авиаударов по ХАМАС - армия

10:15 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью серию авиаударов по позициям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракет боевиками. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье в "Твиттере" израильской армии.

"Самолеты и вертолеты ЦАХАЛ недавно нанесли удары по нескольким объектам террористов, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой", - говорится в сообщении. Кроме того, была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа.

Также пресс-служба израильской армии отметила, что системе ПВО "Железный купол" удалось перехватить все три ракеты, выпущенные боевиками по территории страны. Ранее сообщалось о двух сбитых ракетах.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 08.12.2019
На воду официально спущен новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд"
0
112
09:15 08.12.2019
Сейчас США в роли догоняющего по разработке гиперзвуковых вооружений - Эспер
0
133
21:57 07.12.2019
Путин и Лукашенко вели переговоры в Сочи более пяти часов
0
1008
20:27 07.12.2019
"Нафтогаз" назвал условия при котором возможен "нулевой вариант" с "Газпромом"
0
1111
19:23 07.12.2019
В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 11 подростков
0
820
18:43 07.12.2019
Бурджанадзе: Политики России хотят улучшения грузино-российских отношений
0
948
18:00 07.12.2019
Венецианская комиссия преподнесла властям Украины неприятный сюрприз
0
1118
17:35 07.12.2019
Власти не стали задерживать участников неразрешенного митинга в Минске
0
869
17:05 07.12.2019
Украина не снимает крымский вопрос с повестки дня - СНБО
0
901
17:00 07.12.2019
На Олимпиаде в Токио российские атлеты будут представлять команду ОКР
0
1016

Возврат к списку