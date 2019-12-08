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В Томской области жертвами ДТП стали два человека, семь человек пострадали - МЧС

15:45 08.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса в Томской области, еще семь пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На 153-м км трассы Томск - Колпашево микроавтобус "Пежо" столкнулся с легковым автомобилем "Тойота Фильдер". В результате два человека погибли и семь пострадали", - сказали в МЧС. Всего в микроавтобусе находились семь человек, в иномарке - двое.

Причины аварии устанавливаются. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, водитель и пассажир "Тойоты" умерли до приезда скорой помощи. Семь человек доставлены в медицинское учреждение.


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