На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии началось извержение вулкана

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Извержение вулкана началось на новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, в 270 км к югу от Окленда. Об этом в понедельник сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии.

По данным ведомства, извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана - прим. ТАСС), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Как сообщает издание "Нью Зиленд геральд", 20 человек, предположительно, находились на острове в момент извержения. Спасатели полагают, что несколько из них получили травмы. В данный момент на остров, расположенный в 48 км от побережья залива Пленти, направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. В городской больнице округа Вакатана был создан центр экстренного реагирования и открыт штаб сил гражданской обороны.



