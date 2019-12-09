В России могут запретить взыскивать долги с пенсий
10:32 09.12.2019 Источник: Российская газета
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. А во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.
Сегодня пенсия считается доходом, с которого могут быть удержаны различные долги, в том числе банковские задолженности, коммунальные платежи, штрафы. Нельзя удержать долги только с различных соцвыплат, например, за приемных детей.
Предлагается включить ряд пенсий в список "неприкосновенных" доходов: страховую пенсию по старости, страховую пенсию по инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.
Авторы законопроекта все же оставляют возможность взыскивать из пенсии некоторые виды долгов - например, задолженность по ЖКХ, а также обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, по уплате административного и судебного штрафа. Однако долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. "РГ"
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