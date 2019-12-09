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НОВОСТИ

Почти 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу

13:56 09.12.2019

Примерно 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу в зале славы Музея Победы на Поклонной горе. В ходе торжественной церемонии, которая состоялась 7 декабря, командир полка полковник Сергей Потапов отметил, что службой в этом подразделении следует гордиться, поскольку военнослужащие будут охранять стратегические объекты государства, в том числе здание Министерства обороны РФ.
Семеновский полк был одним из старейших подразделений армии России и появился в эпоху Петра Великого. В 2013 году указом главы РФ для возрождения воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку, который расположен  на Большой Серпуховской улице, присвоено почетное наименование «Семеновский», а через некоторое время вручено Боевое знамя нового образца.

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