Почти 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу

13:56

Примерно 500 новобранцев Семеновского стрелкового полка приняли присягу в зале славы Музея Победы на Поклонной горе. В ходе торжественной церемонии, которая состоялась 7 декабря, командир полка полковник Сергей Потапов отметил, что службой в этом подразделении следует гордиться, поскольку военнослужащие будут охранять стратегические объекты государства, в том числе здание Министерства обороны РФ.

Семеновский полк был одним из старейших подразделений армии России и появился в эпоху Петра Великого. В 2013 году указом главы РФ для возрождения воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку, который расположен на Большой Серпуховской улице, присвоено почетное наименование «Семеновский», а через некоторое время вручено Боевое знамя нового образца.

