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Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу

15:32 09.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено, заявил в понедельник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал Шойгу в понедельник на селекторном совещании.

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