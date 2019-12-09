Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество кораблей, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", в ВМФ будет увеличено, заявил в понедельник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал Шойгу в понедельник на селекторном совещании.