Челябинские власти запретили иностранцам работать водителями автобусов
11:32 10.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Челябинской области с 2020 года запретили работающим на основании патентов иностранцам быть водителями такси, а также водить автобусы по городским и пригородным маршрутам. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте областного правительства.
"Установить запрет на 2020 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к <…> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном <…> междугородном сообщении; осуществляющих деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в сообщении.
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