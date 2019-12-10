Челябинские власти запретили иностранцам работать водителями автобусов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Челябинской области с 2020 года запретили работающим на основании патентов иностранцам быть водителями такси, а также водить автобусы по городским и пригородным маршрутам. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте областного правительства.

"Установить запрет на 2020 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к <…> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном <…> междугородном сообщении; осуществляющих деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем", - говорится в сообщении.